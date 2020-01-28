Новосибирский транспорт обновится на 20 млрд рублей

Новосибирская область получит из федеральной казны 20 млрд руб. за пять лет. Средства пойдут на обновление пассажирского транспорта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру назвал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. О предстоящем финансировании он рассказал сегодня на коллегии министерства.

«Федеральным центром выделено порядка 20 млрд сроком на пять лет, по 4 млрд на каждый год, это обновление подвижного состава автобусов на компримированном газе, троллейбусы, трамваи и электробусы», - процитировал министра ТАСС.

По данным информагентства, в Новосибирске в 2020-2025 годы будут приобретены 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев, планируется модернизация 60 имеющихся трамваев. Кроме того, планируется приобрести шесть трамваев за 140 млн руб. по совместной с Белоруссией программе обновления общественного транспорта.

Федеральные средства будут выделены при условии, что 60% от стоимости транспортного средства предоставляется государственной транспортной лизинговой компании, которая в свою очередь передает перевозчику транспортное средство.

17 января 2020 года, выступая на расширенном аппаратном совещании в мэрии глава города Анатолий Локоть заявил об угрозе потери муниципального общественного автобусного парка.

«Это – не преувеличение, не сгущение красок — если мы не решим эту задачу в 2020 году, мы потеряем муниципальный общественный автобусный парк. Парк ПАТП-4 изношен до предела», - сказал он тогда.

В новосибирском МКП «Горэлектротранспорт» в настоящее время ежедневно на линию выходит 224 троллейбусов и 98 трамвайных вагонов.

Фото: сайт МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»