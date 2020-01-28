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Новосибирский транспорт обновится на 20 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
16:47 28 Января 2020
транспорт, бюджет, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область получит из федеральной казны 20 млрд руб. за пять лет. Средства пойдут на обновление пассажирского транспорта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру назвал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. О предстоящем финансировании он рассказал сегодня на коллегии министерства.

«Федеральным центром выделено порядка 20 млрд сроком на пять лет, по 4 млрд на каждый год, это обновление подвижного состава автобусов на компримированном газе, троллейбусы, трамваи и электробусы», - процитировал министра ТАСС.

По данным информагентства, в Новосибирске в 2020-2025 годы будут приобретены 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев, планируется модернизация 60 имеющихся трамваев. Кроме того, планируется приобрести шесть трамваев за 140 млн руб. по совместной с Белоруссией программе обновления общественного транспорта.

Федеральные средства будут выделены при условии, что 60% от стоимости транспортного средства предоставляется государственной транспортной лизинговой компании, которая в свою очередь передает перевозчику транспортное средство.

17 января 2020 года, выступая на расширенном аппаратном совещании в мэрии глава города Анатолий Локоть заявил об угрозе потери муниципального общественного автобусного парка.

«Это – не преувеличение, не сгущение красок — если мы не решим эту задачу в 2020 году, мы потеряем муниципальный общественный автобусный парк. Парк ПАТП-4 изношен до предела», - сказал он тогда.

В новосибирском МКП «Горэлектротранспорт» в настоящее время ежедневно на линию выходит 224 троллейбусов и 98 трамвайных вагонов.

Фото: сайт МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»

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