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В Новосибирской области увеличили план по расселению аварийного жилья

Главная Экономика
Новосибирск
15:59 27 Января 2020
жилье, переселение, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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До 2025 года в Новосибирской области будет переселено из аварийных домов почти 7 тыс. человек. О планах властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня прошло заседание правительства области. В ходе него было принято решение внести изменения в региональную адресную программу Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

В результате, по данным сайта областного правительства, в рамках этой программы из аварийных домов до 2025 года будет переселено более 5,3 тыс. человек. Еще более 1,5 тыс. человек планируется переселить с учетом развития застроенных территорий.

«Всего к расселению до 2025 года запланировано почти 107 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, на эти цели будет направлено более 4 млрд руб.», - говорится в сообщении пресс-службы облправительства по итогам заседания.  ​​​​​​​

В прошлом году в реализации региональной адресной программы приняло участие девять муниципалитетов. Было переселено 702 человека, расселено 9,6 тыс. кв. м. План на 2020 год - 10 тыс. кв. м по программе и 7,5 тыс. кв. м за счет развития застроенных территорий.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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