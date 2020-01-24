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В новосибирском Академгородке появится региональный сосудистый центр

Главная Экономика
Новосибирск
13:06 24 Января 2020
центр, больница, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный сосудистый центр Новосибирской области предполагается создать до конца этого года. Он будет работать на базе ГБУЗ «Центральная клиническая больница», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для размещения регионального сосудистого центра на ул. Пирогова необходимо провести капремонт терапевтического корпуса больницы. Проектно-сметная документация была подготовлена в 2019 году, собственно работы начались в 2020-м.

«В четырехэтажном здании площадью 4 тыс. кв. м расположится лучевая диагностика, неврологическое и кардиологическое отделения, реанимация и рентген-операционная», - сообщил сайт правительства Новосибирской области.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями выбрана в качестве одного из приоритетов развития здравоохранения в регионе.

«В 2017 году на долю болезней сердца и системы кровообращения пришлось более 50% всех смертей в нашем регионе… Мы понимаем, что необходимы дополнительные меры, чтобы в корне изменить эту ситуацию», - говорил губернатор Андрей Травников в 2018 году на совместном заседании совета при полпреде президента РФ в Сибирском федеральном округе и совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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