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В Новосибирске планируют начать строительство кампуса в 2020 году

Главная Экономика
Новосибирск
13:42 23 Января 2020
студенты, строительство, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство межвузовского кампуса в Новосибирске может начаться уже в этом году. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня глава региона выступил с традиционным годовым отчетом перед заксобранием региона.  

«Задача этого года - запустить проектирование и строительство межвузовского кампуса», - сказал Андрей Травников.

Он не уточнил, где именно предполагается построить кампус и какова окажется стоимость проекта. Ранее и. о. министра экономического развития региона Лев Решетников сообщал, что с госкорпорацией ВЭБ.РФ и министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. мест, напоминает ТАСС.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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