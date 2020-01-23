В Новосибирске планируют начать строительство кампуса в 2020 году

Строительство межвузовского кампуса в Новосибирске может начаться уже в этом году. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня глава региона выступил с традиционным годовым отчетом перед заксобранием региона.

«Задача этого года - запустить проектирование и строительство межвузовского кампуса», - сказал Андрей Травников.

Он не уточнил, где именно предполагается построить кампус и какова окажется стоимость проекта. Ранее и. о. министра экономического развития региона Лев Решетников сообщал, что с госкорпорацией ВЭБ.РФ и министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. мест, напоминает ТАСС.

Фото: сайт правительства Новосибирской области