Новосибирская промышленность выросла на 2,4%

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам 2019 года составил 102,4%. По сравнению с результатом 11 месяцев этот показатель несколько вырос, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«За 2019 год индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,4%, что соответствует общероссийскому уровню. По нашим данным, в целом в 2019 году рост производства продукции в регионе был достигнут по 18 видам экономической деятельности», – сказал на встрече с новосибирским губернатором Андреем Травниковым министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Встреча состоялась вчера в Москве. Ее темой стало развитие промышленности региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области данных об итогах всего 2019 года еще нет. По итогам первых 11 месяцев индекс составлял 102,1%.

«Драйвером по-прежнему остается сырьевой сектор промышленного производства. В частности, по виду экономической деятельности «добыча угля» индекс производства за январь-ноябрь 2019 года составил 102,5%. Еще больший рост показан в «добыче прочих полезных ископаемых» - индекс производства за истекший период составил 161%», - отмечали тогда в ведомстве.

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области