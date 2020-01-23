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Новосибирские бараки сносят для парковки

Главная Экономика
Новосибирск
10:45 23 Января 2020
строительство, парковка, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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На месте двух бараков на ул. Дунаевского в Новосибирске появится парковочная площадка на 230 машиномест. О предстоящих изменениях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Аварийные дома сносят в рамках проекта по развитию застроенной территории. Соответствующий договор в 2017 году мэрия заключила с СП ООО «Сибакадемстрой» (входит в компанию «Брусника»). По данным директора «Брусники» Михаила Ансимова, парковка будет построена к сентябрю этого года.

«Необычность этого проекта в том, что впервые подрядчик использует территорию, на которой находились аварийные дома, не для строительства новых жилых объектов, а для благоустройства… Скоро на месте снесенных бараков появятся газоны и парковка для жителей нового жилого комплекса», – приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

По данным городских властей, застройщик расселил дом на год раньше обозначенного в договоре срока. Мэрия, в свою очередь, обеспечила квартирами 26 семей из двух снесенных бараков.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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