Экспорт лесоматериалов из Сибири упал на 0,9%

Экспорт сибирских лесоматериалов сократился. О статистических итогах 2019 года сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Объем экспорта такой продукции составил $2,64 млрд. Это на 0,9% меньше, чем в 2018 году, подсчитали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Сокращение произошло за счет падения экспортных поставок необработанных материалов. Экспорт же обработанных, напротив, вырос – на 3,7% в стоимостном выражении (до $2,3 млрд).

«Экспорт лесоматериалов осуществлялся в 56 стран дальнего и ближнего зарубежья. 93,5% стоимостного объема экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Германию, Египет), 6,5% - в страны СНГ (в основном в Узбекистан)», - отметила также пресс-служба СТУ.

Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области