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Группа «Хевел» достроила солнечные станции в Республике Алтай

Главная Экономика
Новосибирск
17:41 22 Января 2020
проект, строительство, электростанция
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа компаний «Хевел» завершила свой многолетний проект по строительству солнечных электростанций (СЭС) в Республике Алтай. Их суммарная мощность достигла 120 МВт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

В январе запущены Чемальская ГЭС на 10 МВт и Усть-Коксинская на 40 МВт. Последняя, по данным главы республики Олега Хорохордина, входит в десятку крупнейших подобных объектов в России.

Расчетная годовая выработка электроэнергии всеми станциями «Хевел» в регионе составит около 154 млн кВт/ч. Это обеспечит примерно треть потребностей республики.

«С начала реализации проекта по развитию солнечной генерации в регионе было создано около 200 рабочих мест», – отметил также гендиректор «Хевел» Игорь Шахрай.

К работам по строительству первой СЭС в Республике Алтай «Хевел» приступила в 2014 году.

Фото: сайт группы компаний «Хевел»

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