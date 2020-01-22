Группа «Хевел» достроила солнечные станции в Республике Алтай

Группа компаний «Хевел» завершила свой многолетний проект по строительству солнечных электростанций (СЭС) в Республике Алтай. Их суммарная мощность достигла 120 МВт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В январе запущены Чемальская ГЭС на 10 МВт и Усть-Коксинская на 40 МВт. Последняя, по данным главы республики Олега Хорохордина, входит в десятку крупнейших подобных объектов в России.

Расчетная годовая выработка электроэнергии всеми станциями «Хевел» в регионе составит около 154 млн кВт/ч. Это обеспечит примерно треть потребностей республики.

«С начала реализации проекта по развитию солнечной генерации в регионе было создано около 200 рабочих мест», – отметил также гендиректор «Хевел» Игорь Шахрай.

К работам по строительству первой СЭС в Республике Алтай «Хевел» приступила в 2014 году.

Фото: сайт группы компаний «Хевел»