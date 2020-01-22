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«Чистая вода» в Новосибирской области потребует 1 млрд рублей за два года

Главная Экономика
Новосибирск
15:33 22 Января 2020
вода, программа, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2020-2021 годы федеральный и областной бюджеты направят муниципалитетам Новосибирской области на объекты водоотведения 1,04 млрд руб. Средства будут предоставлены в качестве субсидий по подпрограмме «Чистая вода» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Объемы финансирования утверждены распоряжением правительства региона. Документ датирован 20 января. В приложении к распоряжению указывается, что областной бюджет направит из общей суммы 395,4 млн руб.

В перечне для финансирования указано 24 объекта в 15 районах и городах Новосибирской области. В числе наиболее затратных проектов - реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Ордынском. На это предполагается потратить в общей сложности 113,5 млн руб. Водозаборные сооружения Бердска на Новосибирском водохранилище потребуют 172,2 млн руб. На магистральный водовод в городе Оби выделят 50,5 млн руб.

Фото: сайт министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области

 

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