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Новосибирскую музыкальную школу выводят из подвала

Главная Экономика
Новосибирск
11:04 22 Января 2020
школа, музыка, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Для музыкальной школы №10 в Советском районе Новосибирска будет построено четырехэтажное здание, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В настоящее время она располагается в полуподвальном помещении лицея №130 им. Лаврентьева.

«Благодаря общей позиции с губернатором, спор с Росимуществом разрешился во внесудебном порядке. Принято решение о передаче муниципалитету земельного участка для строительства музыкальной школы в Советском районе. В проектно-сметную документацию будут внесены корректировки, после чего приступим к строительству новой музыкальной школы. Здание рассчитано на 800 человек и закроет основные потребности Академгородка», - записал на своей странице в соцсети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как сообщил пресс-центр городской администрации, парадная часть школы будет выходить на ул. Терешковой. Здесь будут обустроены 50 учебных классов, концертный зал на 350 человек. По данным главы города, стоимость объекта площадью 4 тыс. кв. м превысит 0,5 млрд руб. Возможно, строительство начнется уже в этом году.

Фото: Ерлан Байжанов

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