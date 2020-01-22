Новосибирскую музыкальную школу выводят из подвала

Для музыкальной школы №10 в Советском районе Новосибирска будет построено четырехэтажное здание, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В настоящее время она располагается в полуподвальном помещении лицея №130 им. Лаврентьева.

«Благодаря общей позиции с губернатором, спор с Росимуществом разрешился во внесудебном порядке. Принято решение о передаче муниципалитету земельного участка для строительства музыкальной школы в Советском районе. В проектно-сметную документацию будут внесены корректировки, после чего приступим к строительству новой музыкальной школы. Здание рассчитано на 800 человек и закроет основные потребности Академгородка», - записал на своей странице в соцсети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как сообщил пресс-центр городской администрации, парадная часть школы будет выходить на ул. Терешковой. Здесь будут обустроены 50 учебных классов, концертный зал на 350 человек. По данным главы города, стоимость объекта площадью 4 тыс. кв. м превысит 0,5 млрд руб. Возможно, строительство начнется уже в этом году.

Фото: Ерлан Байжанов