Сибирские таможенники добавили 50 млрд рублей

В 2019 году Сибирское таможенное управление (СТУ) перечислило в федеральный бюджет 161,79 млрд руб. Это примерно на 50 млрд руб. превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Результат 2018 года составлял 112,21 млрд руб. В 2019 году из общего объема платежей 152,23 млрд руб. приходится на таможенные платежи, которые взимаются при импорте товаров. При этом Кемеровская таможня обеспечила 21,17% платежей в зоне действия СТУ. Еще 18,07% приходится на Иркутскую, 17,39% - на Новосибирскую.