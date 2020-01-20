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Сибирские таможенники добавили 50 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
10:28 20 Января 2020
таможня, итоги, года
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2019 году Сибирское таможенное управление (СТУ) перечислило в федеральный бюджет 161,79 млрд руб. Это примерно на 50 млрд руб. превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Результат 2018 года составлял 112,21 млрд руб. В 2019 году из общего объема платежей 152,23 млрд руб. приходится на таможенные платежи, которые взимаются при импорте товаров. При этом Кемеровская таможня обеспечила 21,17% платежей в зоне действия СТУ. Еще 18,07% приходится на Иркутскую, 17,39% - на Новосибирскую.

«Увеличение перечислений обусловлено не только ростом внешнеторгового оборота при импорте товаров, но и информационными технологиями, используемыми таможенными органами, в том числе в части уплаты таможенных платежей. Так, применение системы единых лицевых счетов позволило сократить сроки поступления денежных средств участников ВЭД и, в целом, сократить сроки совершения таможенных операций», - приводит пресс-служба СТУ комментарий заместителя начальника управления – начальника службы федеральных таможенных доходов управления Дмитрия Колыханова.

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