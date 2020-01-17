Новосибирский мэр опасается потерять муниципальный автобусный парк

Перед Новосибирском стоит реальная угроза потери муниципального общественного автобусного парка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Причина заключается в изношенности машин.

О ситуации с общественным транспортом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал сегодня, выступая на расширенном аппаратном совещании. Оно было посвящено постановке задач на 2020 год.

«Это – не преувеличение, не сгущение красок — если мы не решим эту задачу в 2020 году, мы потеряем муниципальный общественный автобусный парк. Парк ПАТП-4 изношен до предела. В свое время мы получили поддержку, обновили подвижно состав междугородних автобусов. Если не решим проблему по внутригородским перевозкам — здесь нам придется решать вопрос за счет частных перевозчиков, со всеми вытекающими последствиями», - заявил глава города.

Анатолий Локоть поручил своему заместителю Олегу Клемешову продолжить работу с министерством транспорта и дорожного хозяйства области для поиска решения проблемы.

В сообщении на официальном сайте Новосибирска, которое датируется осенью 2016 года, говорится, что на обслуживании МКП ПАТП-4 тогда находилось 13 муниципальных маршрутов, в автобусном парке насчитывалось 123 машины.