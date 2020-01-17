Приборы производства новосибирского завода отправились в Африку

Партия приборов ночного видения производства «Новосибирского приборостроительного завода» продана заказчику в одно из африканских государств. О сделке по экспорту продукции предприятия, входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о монокуляре ПН21К. По данным «Ростеха», прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой.

«Устройство подходит для любых наблюдений в ночное время суток. Например, монокуляр может использоваться для исследования флоры и фауны, экстремального спорта и туризма, спасательных работ, ликвидации природных и техногенных катастроф, охраны и обеспечения безопасности», - отметила пресс-служба госкорпорации.

Объем партии в сообщении не указывается. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко добавил, что в 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»