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Приборы производства новосибирского завода отправились в Африку

Главная Экономика
Новосибирск
14:44 17 Января 2020
завод, ночные, африка
Автор: Sibnovosti.ru
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Партия приборов ночного видения производства «Новосибирского приборостроительного завода» продана заказчику в одно из африканских государств. О сделке по экспорту продукции предприятия, входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о монокуляре ПН21К. По данным «Ростеха», прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой.

«Устройство подходит для любых наблюдений в ночное время суток. Например, монокуляр может использоваться для исследования флоры и фауны, экстремального спорта и туризма, спасательных работ, ликвидации природных и техногенных катастроф, охраны и обеспечения безопасности», - отметила пресс-служба госкорпорации.

Объем партии в сообщении не указывается. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко добавил, что в 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

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