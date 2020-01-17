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Сроки строительства Восточного обхода Новосибирска вновь придется продлить

Главная Экономика
Новосибирск
09:57 17 Января 2020
строительство, губернатор, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Сроки строительства Восточного обхода Новосибирска в очередной раз переносятся. Теперь примерно на полгода, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«… К сожалению, компания (АО «Сибмост») не смогла набрать необходимые темпы и необходимые ресурсы, и заказчику Росавтодору, очевидно, придется в очередной раз пересматривать сроки реализации этого проекта. Сроки в очередной раз поползут вправо. За счет тех мер, которые придется предпринимать в этом году, (сроки будут перенесены) на полгода», - сказал губернатор Андрей Травников в интервью ТАСС.

Глава региона принимает участие в Гайдаровском форуме. По его словам, в дальнейшем новых переносов «никто не допустит». «Сибмост», считает губернатор, «находится в работоспособном состоянии».

Восточный обход призван разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск. Как писали Sibnovosti.ru, строительство первого участка в 20 км было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Но затем сроки неоднократно переносились. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщал, что строительство первой очереди Восточного обхода завершится в 2021 году.

В декабре 2019 года «Сибмост» объявлял о том, что правая ветка моста через реку Иню Восточного обхода надвинута полностью. Общая длина продольной надвижки составила 463,6 м, масса металлоконструкций – 1,2 тыс. т.

Фото: сайт АО «Сибмост»

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