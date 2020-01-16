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В новосибирском микрорайоне «Весенний» построен детсад на 220 мест

Главная Экономика
Новосибирск
17:18 16 Января 2020
строительство, детсад, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый детсад на 220 мест открылся в Новосибирске. Он построен в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство вело ООО СГ «Меридиан». Стоимость проекта составила 230, 9 млн руб. В административном отношении новое здание является вторым корпусом детского сада №28.

«В новом здании размещены современный пищевой блок и прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы, изостудия, сенсорная комната. Основными направлениями в детском саду станут физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое», - сообщили в пресс-центре мэрии.

В прошлом году в Новосибирске было построено десять детских садов. По данным муниципальных властей, в половине зданий началась образовательная деятельность, для работы остальных готовится документация и формируются списки воспитанников.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в «Весеннем» открылась крупнейшая школа Новосибирска. Школа №214 рассчитана на 1,25 тыс. учеников.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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