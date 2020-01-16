16 января
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Теплый декабрь снизил отпуск тепловой энергии новосибирскими ТЭЦ

Главная Экономика
Новосибирск
11:52 16 Января 2020
тепло, отпуск, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Теплый декабрь заметно сказался на результатах работы новосибирских энергетиков. Годовой отпуск тепловой энергии ТЭЦ региона снизился на 5,9%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2019 году отпуск тепловой энергии новосибирских ТЭЦ и локальных котельных «Сибирской генерирующей компании» (СГК) составил 13,7 млн Гкал. В 2018-м этот показатель достигал 14,5 млн Гкал.

«Основной причиной стал самый теплый декабрь за последние четыре года. Температура воздуха была на 10 градусов выше, чем в 2018 году», - пояснили в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.

В Новосибирске среднемесячная температура декабря составила минус 9,4 градуса – на 10,1 градуса выше, чем в первый месяц зимы 2018 года.

В прошедшем году ТЭЦ Новосибирского филиала СГК выработали 11,2 млрд кВт/ч электроэнергии. В этом сегменте зарегистрирован прирост на 245,2 млн кВт/ч или на 2,2%.

 

 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Российскому бизнесу пообещали не менять налоговое законодательство

Российскому бизнесу пообещали не менять налоговое законодательство

15 Января 2020 г.
Владимир Путин предложил меры для роста инвестиций
Новости Новосибирска: Маткапитал в России вырастет и станет доступнее

Маткапитал в России вырастет и станет доступнее

15 Января 2020 г.
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Новости Новосибирска: Мороженых карасей отправили из Новосибирской области в Китай

Мороженых карасей отправили из Новосибирской области в Китай

14 Января 2020 г.
Это первая экспортная партия такой продукции
Новости Новосибирска: Три новых вокзала появится в Новосибирской области в этом году

Три новых вокзала появится в Новосибирской области в этом году

14 Января 2020 г.
Регион, Новосибирск и ОАО РЖД подписали новое соглашение
Новости Новосибирска: В Новосибирске построено 1,06 млн кв. метров жилья

В Новосибирске построено 1,06 млн кв. метров жилья

13 Января 2020 г.
Результат 2018 года превзойден примерно на 10 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Турпоток из Китая в Новосибирскую область вырос до 40 тыс. человек

Турпоток из Китая в Новосибирскую область вырос до 40 тыс. человек

10 Января 2020 г.
В январе совершен прямой перелет по маршруту Новосибирск - Карамай
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Летом в Новосибирске начнется строительство семи поликлиник

Летом в Новосибирске начнется строительство семи поликлиник

15 Января 2020 г.
Проект рассчитан на три года
Новости Новосибирска: Экс-начальник станции Новосибирск-Главный оштрафован на 4 млн рублей

Экс-начальник станции Новосибирск-Главный оштрафован на 4 млн рублей

15 Января 2020 г.
Завершился судебный процесс по делу о взятках
Новости Новосибирска: Новосибирск подсветят для гостей

Новосибирск подсветят для гостей

15 Января 2020 г.
Власти города одобрили концепцию архитектурно-художественного освещения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19