Теплый декабрь снизил отпуск тепловой энергии новосибирскими ТЭЦ

Теплый декабрь заметно сказался на результатах работы новосибирских энергетиков. Годовой отпуск тепловой энергии ТЭЦ региона снизился на 5,9%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2019 году отпуск тепловой энергии новосибирских ТЭЦ и локальных котельных «Сибирской генерирующей компании» (СГК) составил 13,7 млн Гкал. В 2018-м этот показатель достигал 14,5 млн Гкал.

«Основной причиной стал самый теплый декабрь за последние четыре года. Температура воздуха была на 10 градусов выше, чем в 2018 году», - пояснили в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.

В Новосибирске среднемесячная температура декабря составила минус 9,4 градуса – на 10,1 градуса выше, чем в первый месяц зимы 2018 года.

В прошедшем году ТЭЦ Новосибирского филиала СГК выработали 11,2 млрд кВт/ч электроэнергии. В этом сегменте зарегистрирован прирост на 245,2 млн кВт/ч или на 2,2%.