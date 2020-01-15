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Российскому бизнесу пообещали не менять налоговое законодательство

Главная Экономика
Новосибирск
17:33 15 Января 2020
налоги, путин, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым принять ряд мер для того, чтобы усилить приток инвестиций в российскую экономику. Глава государства перечислил их в ежегодном послании Федеральному собранию, с которым выступил в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одна из мер – стабилизация налогового законодательства. Налоговые правила для бизнеса не будут меняться в течении шести лет. Кроме того, президент предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета.

Еще одна инициатива касается взаимоотношений между бизнесом и правоохранительными органами. Владимир Путин призвал в ходе расследования уголовных дел прекратить квалифицировать компании как ОПГ в том случае, если правонарушение допустили их руководители. Правоохранительные органы должны будут обязаны доказать, что компания изначально создавалась умышленно для совершения незаконных действий.

Ежегодный прирост инвестиций должен составить 5%.

Фото: pixabay.com

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