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Маткапитал в России вырастет и станет доступнее

Главная Экономика
Новосибирск
16:39 15 Января 2020
маткапитал, путин, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Государство резко нарастит расходы, стимулирующие рождаемость, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Значительная часть мер касается материнского капитала – его размера, порядка выплаты и сроков действия соответствующей программы. По словам главы государства, программа предоставления материнского капитала продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Кроме того, его можно будет получить не после рождения второго ребенка, как до сих пор, а уже после появления первенца.

После индексации маткапитал составит 466,6 тыс. руб. Владимир Путин предложил увеличить его на 150 тыс. руб. при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми составит 616,6 тыс. руб. Глава государства подчеркнул, что если в семье сейчас уже есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться в новом, увеличенном размере.

«Существующие сейчас негативные прогнозы (в демографии – Sibnovosti.ru) не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», - поставил задачу президент.

Фото: сайт президента России

 

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