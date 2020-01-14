Мороженых карасей отправили из Новосибирской области в Китай

Новосибирская область впервые отправила на экспорт мороженых карасей. Объем партии составил 18 т, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областного управления Россельхознадзора, поставщиком этой продукции является ООО «Фиш Мэн». Партия отправлена в Китай автомобильным транспортом. «Фиш Мэн» располагает участком на крупнейшем озере региона - Чаны.

В 2019 году из Новосибирской области в КНР было вывезено почти 142 тыс. т продукции АПК. Ее стоимость составляет $80,3 млн. По данным правительства региона, результат 2018 года был превзойден на 55%.

«Из нашего региона в Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции», - говорится в сообщении на сайте новосибирского правительства.

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