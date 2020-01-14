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Мороженых карасей отправили из Новосибирской области в Китай

Главная Экономика
Новосибирск
14:38 14 Января 2020
китай, экспорт, россельхознадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область впервые отправила на экспорт мороженых карасей. Объем партии составил 18 т, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областного управления Россельхознадзора, поставщиком этой продукции является ООО «Фиш Мэн». Партия отправлена в Китай автомобильным транспортом. «Фиш Мэн» располагает участком на крупнейшем озере региона - Чаны.

В 2019 году из Новосибирской области в КНР было вывезено почти 142 тыс. т продукции АПК. Ее стоимость составляет $80,3 млн. По данным правительства региона, результат 2018 года был превзойден на 55%.

«Из нашего региона в Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции», - говорится в сообщении на сайте новосибирского правительства.

Фото: pixabay.com

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