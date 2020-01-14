Три новых вокзала появится в Новосибирской области в этом году

В 2020 году в Новосибирской области будет открыто еще несколько новых железнодорожных вокзалов. Они строятся в рамках инвестиционной программы ОАО РЖД, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективе строительных проектов было сказано в ходе подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО РЖД, Новосибирской областью и Новосибирском на 2020-2025 годы. Во вчерашней церемонии приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть.

«В настоящее время идет строительство вокзалов на станциях Чаны, Татарская, Сокур. Все они будут открыты в этом году», - сказал Александр Грицай.

Новое соглашение пришло на смену предыдущему пятилетнему соглашению. За этот срок объем инвестиций ОАО РЖД в объекты Новосибирской области составил 42,5 млрд руб. В том числе, был открыт транспортно-пересадочный узел на станции Сеятель, новые вокзалы на станциях Новосибирск-Восточный и Черепаново.

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