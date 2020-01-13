В Новосибирске построено 1,06 млн кв. метров жилья

В Новосибирске в прошлом году было сдано в эксплуатацию 1,06 млн кв. м жилья. Это немногим больше, чем годом ранее, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подавляющая часть сданного жилья – 944,9 тыс. кв. м – приходится на многоэтажные дома. Это 88 домов или 17,4 тыс. квартир. По данным пресс-центра мэрии, примерно половина этих домов возведено в левобережной части города – в Ленинском и Кировском районах.

Министерство строительства Новосибирской области еще официально не подводило итоги жилищного строительства в регионе в 2019 году. По данным сайта ведомства, за первые 10 месяцев было построено 1,15 млн кв. м жилья или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.