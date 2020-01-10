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Турпоток из Китая в Новосибирскую область вырос до 40 тыс. человек

Главная Экономика
Новосибирск
15:43 10 Января 2020
китай, туристы, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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В прошлом году Новосибирскую область посетило 40 тыс. граждан КНР. Последние статистические данные в этой области сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифра стала известна в ходе рабочей встречи, которую провел в правительстве Новосибирской области вице-губернатор Вячеслав Ярманов. В ней, как сообщает сайт регионального правительства, приняла участие делегация китайского города Карамай. По данным заместителя начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Натальи Жуковой, в 2019 году из этого сибирского региона в КНР выехало 3 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году свыше 25,5 тыс. китайских туристов побывало в Новосибирске по программе безвизового обмена.

Карамай с населением около 400 тыс человек находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. С этого года открыто прямое авиасообщение между Карамаем и Новосибирском – первый рейс был выполнен 6 января.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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