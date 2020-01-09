На строительство больниц в Сибири направят 7 млрд рублей

Шести сибирских регионов получат субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Соответствующих приказ опубликован на сайте российского правительства.

Так, в общей сложности в СФО направят 7,3 млрд рублей. Большую часть средств освоит Томская область - 957,5 млн рублей в 2020 году и 1,9 млрд рублей - в 2021 году. Средства пойдут на строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой для регионального онкодиспансера.

Новосибирская область в этом году получит 1,8 млрд рублей на реконструкцию акушерского корпуса перинатального центра.

Часть средств также выделено для Кузбасса - 963 млн рублей. Деньги направят на возведение комплекса многопрофильной больницы в Междуреченске.

Хакасия получит из федерального бюджета 736,6 млн рублей на строительство радиологического корпуса клинического онкодиспансера в Абакане.

Алтайскому краю запланировано 644,5 млн рублей, а республике Алтай достанется 263 млн рублей.