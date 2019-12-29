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Три новосибирских проекта обещают инвестиции в 2 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
14:57 29 Декабря 2019
проект, инвестиции, совет
Автор: Sibnovosti.ru
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Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал три проекта промышленного производства. Суммарный объем инвестиций в них составит около 2 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Последнее в этом году заседание совета прошло в правительстве региона 27 декабря. Крупнейшим из трех стал проект ООО «Сибирская нефть» по строительству в Коченевском районе региона битумного терминала перспективной мощностью до 200 тыс. в год. Объем инвестиций оценивается примерно в 1 млрд руб. Компания «Сибирская нефть» была создана ООО «Стандарт-Ойл».

ООО Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры «Луч», в свою очередь, планирует строительство в Новосибирске комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования. В данном случае объем инвестиций превысит 950 млн руб.

Наконец, ООО ПК «Профильсталь» заявило инвестиционный проект стоимостью 19 млн руб. «Создание завода по производству изделий и профилей, выполненных с помощью холодной штамповки или гибки». Предприятие предполагается открыть на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво».

«Губернатор Андрей Травников поручил проработать меры, позволяющие обеспечить существующие и перспективные инвестиционные проекты в Новосибирской области необходимыми энергетическими мощностями», - сообщает сайт правительства области по итогам заседания совета.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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