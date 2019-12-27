«ДСК КПД-Газстрой» продолжит строительство «Чистой слободы» в Новосибирске

ООО «ДСК КПД-Газстрой» намерено построить до 2024 года в Ленинском районе Новосибирска около 68 тыс. кв. м жилья. Об условиях строительства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

И. о. новосибирского губернатора Владимир Знатков подписал распоряжения о трех масштабных инвестиционных проектах. Они рекомендуют мэрии Новосибирска предоставить без торгов «ДСК КПД-Газстрой» три земельных участков общей площадью 6,7 га. Со своей стороны застройщик берет обязательство передать часть квартир горожанам, которым предстоит переселение из ветхого и аварийного жилья. Обща площадь передаваемого жилья должна составить 4,1 тыс. кв. м.

Большая часть домов, которые предполагается возвести, - это шестая очередь многоэтажного жилого комплекса «Чистая слобода». Его строительством «ДСК КПД-Газстрой» занимается более 12 лет. В декабре этого года компания объявила о сдаче в эксплуатацию дома №17.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года был построен первый участок дороги на ул. Титова, ведущей к «Чистой слободе» - от ул. Бийской до ул. Заозерной. Его протяженность составляет 675 м.

Фото: сайт микрорайона «Чистая слобода»