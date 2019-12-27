Новосибирский «НМИЦ им. Мешалкина» выбирает проектировщика для реконструкции

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина» («НМИЦ им. Мешалкина») в Новосибирске объявило конкурс на проект реконструкции второй очереди клиники. Первая очередь реконструкции была завершена еще в 2013 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Начальная цена контракта составляет около 212 млн руб. Стоимость самой реконструкции достигает 7,8 млрд руб. По данным ТАСС, она позволит учреждению с 2024 года увеличить число пациентов на 1,4 тыс. (до 23,2 тыс.) человек, в том числе почти на четверть увеличить объем оказания медпомощи пациентам с онкологией.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года стало известно о том, что правительство РФ приняло решение выделить субсидию на проведение реконструкции. «НМИЦ им. Мешалкина» сам выполнит функции заказчика и застройщика.

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»