26 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

ЖСК завершит возведение новосибирского долгостроя в 2020 году

Главная Экономика
Новосибирск
16:14 26 Декабря 2019
строительство, обманутые дольщики, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Возведение долгостроя на ул. Бориса Богаткова в Новосибирске завершится в 2020 году. Его строительство началось в 2003 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь 15-этажного дома превышает 11 тыс. кв. м. После того, как ООО «СК Монтаж Строй» заморозило стройку, в числе обманутых дольщиков оказалось 169 человек. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, после банкротства застройщика собственники квартир создали ЖСК «Новоселье» и возобновили работы за счет дополнительно собранных средств. Работы ведет «Первая строительная компания».

«В этой ситуации очень активно повели себя собственники жилья, они организовали ЖСК, собрали дополнительные средства – 50 млн руб. и занялись достройкой своего дома. Мы в свою очередь для завершения строительства данного объекта используем все возможные механизмы поддержки: заключены масштабные инвестиционные проекты, предоставлены субсидии на подключение коммуникаций – горячей и холодной воды, канализации, электричества, отопления, установку лифтов и благоустройство территории», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

По данным городских властей, в 2019 году были введены в эксплуатацию шесть подобных долгостроев. В начале года их было зарегистрировано 56.

Фото: сайт ЖСК «Новоселье»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Проект реконструкции горно-алтайского аэропорта будет готов летом 2020 года

Проект реконструкции горно-алтайского аэропорта будет готов летом 2020 года

26 Декабря 2019 г.
Реконструкцию предполагается завершить к концу 2021 года
Новости Новосибирска: Новосибирский «мусорный» регоператор сменил подрядчиков

Новосибирский «мусорный» регоператор сменил подрядчиков

26 Декабря 2019 г.
«Экология-Новосибирск» завершила договорную кампанию для работы в 2020 году
Новости Новосибирска: Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

20 Декабря 2019 г.
Дополнительные средства придут в регион по нацпроекту БКАД
Новости Новосибирска: В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

20 Декабря 2019 г.
У регоператора по обращению с ТКО меняются подрядчики
Новости Новосибирска: Новосибирские застройщики не смогут выплатить муниципалитету часть долгов

Новосибирские застройщики не смогут выплатить муниципалитету часть долгов

19 Декабря 2019 г.
Власти города займутся реструктуризацией задолженности за аренду земли
Новости Новосибирска: Красноярцам предложили альтернативу дешевеющим банковским вкладам

Красноярцам предложили альтернативу дешевеющим банковским вкладам

19 Декабря 2019 г.
«БКС Премьер» - о новых способах дополнительного дохода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Китайская Xiaomi вложит 10 млрд юаней в исследования и разработки

Китайская Xiaomi вложит 10 млрд юаней в исследования и разработки

24 Декабря 2019 г.
Большую часть доходов компания получит на рынках за пределами КНР
Новости Новосибирска: Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

24 Декабря 2019 г.
Его площадь составит 11,3 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» разгромлена на домашнем льду

Новосибирская «Сибирь» разгромлена на домашнем льду

26 Декабря 2019 г.
Она уступила московскому «Спартаку» 0:5
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19