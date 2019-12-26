ЖСК завершит возведение новосибирского долгостроя в 2020 году

Возведение долгостроя на ул. Бориса Богаткова в Новосибирске завершится в 2020 году. Его строительство началось в 2003 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь 15-этажного дома превышает 11 тыс. кв. м. После того, как ООО «СК Монтаж Строй» заморозило стройку, в числе обманутых дольщиков оказалось 169 человек. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, после банкротства застройщика собственники квартир создали ЖСК «Новоселье» и возобновили работы за счет дополнительно собранных средств. Работы ведет «Первая строительная компания».

«В этой ситуации очень активно повели себя собственники жилья, они организовали ЖСК, собрали дополнительные средства – 50 млн руб. и занялись достройкой своего дома. Мы в свою очередь для завершения строительства данного объекта используем все возможные механизмы поддержки: заключены масштабные инвестиционные проекты, предоставлены субсидии на подключение коммуникаций – горячей и холодной воды, канализации, электричества, отопления, установку лифтов и благоустройство территории», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

По данным городских властей, в 2019 году были введены в эксплуатацию шесть подобных долгостроев. В начале года их было зарегистрировано 56.

Фото: сайт ЖСК «Новоселье»