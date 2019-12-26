Проект реконструкции горно-алтайского аэропорта будет готов летом 2020 года

АО «Аэропорт Горно-Алтайск» объявило конкурс на право разработки проекта реконструкции аэровокзала. Эта документация должна быть готова летом 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Реконструкция, если сложится хорошо, к концу 2021 года необходимо ее завершить, чтобы сезон 2022 года встретить в новом реконструированном аэровокзальном комплексе», - сказал ТАСС гендиректор предприятия Сергей Круглов.

Начальная цена проектирования составляет 10 млн руб. Сама реконструкция увеличит площадь аэровокзального комплекса вдвое, на 3-4 тыс. кв. м, а пропускная способность вырастет в 2,5 раза. Работы необходимо провести с учетом дальнейшего роста пассажиропотока. Вчера в аэропорту Горно-Алтайска зарегистрировали 100-тысячного пассажира с начала года. Это стало рекордом для предприятия.

«Как подчеркнул глава республики Олег Хорохордин, теперь перед аэропортом стоит задача в перспективе достичь пассажиропотока в 500 тыс. человек в год», - сообщил официальный сайт Республики Алтай.

Фото: официальный сайт Республики Алтай