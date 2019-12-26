Новосибирский «мусорный» регоператор сменил подрядчиков

ООО «Экология-Новосибирск» подписало контракты с новыми подрядчиками. Компания является региональными оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным компании, по результатам аукционов подписаны контракты с ООО «Айсберг» и ООО «ПМК «Агролесомелиорация». С 1 января 2020 года они будут обслуживать четыре района Новосибирска - Заельцовский, Октябрьский, Кировский, Ленинский. Кроме того, в их ведении будут находиться 15 районов области, включая Новосибирский, и город Обь. Как уточняет ТАСС, общая сумма двух контрактов – около 990 млн руб.

«Завершен процесс по заключению контрактов с ООО «СибЭСКО» и ООО «ЭкоСервис». Они осуществляют транспортирование отходов в Мошковском, Колыванском, Купинском, Чистоозерном районах, Советском и Центральном районах Новосибирска, Бердске и Кольцово. Транспортирование отходов в Первомайском и Железнодорожном районах города Новосибирска и поселке Краснообск будет осуществлять МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство», - говорится также в сообщении «Экологии-Новосибирск».

Как писали Sibnovosti.ru, в конце ноября этого года сразу несколько новосибирских компаний по перевозке мусора объявили о том, что прекращают сотрудничество с регоператором и уходят с рынка. Причиной они назвали задолженность со стороны «Экологии-Новосибирск».

Фото: сайт ООО «Экология-Новосибирск»