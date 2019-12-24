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СГК подвела итоги года в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
13:50 24 Декабря 2019
тепло, капремонт, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК) подвели предварительные итоги 2019 года и запланировали основной объем работ на 2020-й. Особое внимание в компании уделяют ремонтным работам и инвестициям в генерирующие мощности, призванным обеспечить стабильность производства энергии на ТЭЦ Новосибирской области. 

В 2019 году в общей сложности в генерацию было вложено около 2,8 млрд руб. Из этой суммы на капремонт станций пришлось более 2 млрд руб. Еще 706 млн руб. – это объем инвестиций в обновление оборудования.

СГК подвела итоги года в Новосибирске

«Мы планировали провести ремонтные работы на 13 единицах оборудования, фактически выполнено на 16», - уточнил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

По его данным, объем финансирования на ремонты в 2020 году возрастет на 113 млн руб. Они коснутся всех ТЭЦ филиала в Новосибирске и Барабинске. В числе 13 запланированных к ремонту единиц оборудования восемь котлоагрегатов суммарной паропроизводительностью 2 810 т/час, три турбоагрегата установленной мощностью 320 МВт и два турбогенератора также на 320 МВт.

Инвестиционная программа, детали которой еще уточняются, включит несколько проектов, например, перевод системы гидрозолоудаления на оборотную схему водоснабжения на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Также запланированы проектные работы по наращиванию дымовой трубы ТЭЦ-4.

Вложения в генерацию актуальны в связи с постоянным ростом числа потребителей продукции теплоэлектроцентралей. План по подключениям на 2019 год с показателем 73 Гкал/час будет выполнен. Уже исполнено 110 договоров на подключение, что заметно превышает показатель 2018 года. В числе подключенных несколько крупных социальных объектов - региональный центр волейбола в Новосибирске (максимальная нагрузка – 3,7 Гкал/час) и физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Куйбышеве, поликлиника, три школы и четыре детсада.

СГК подвела итоги года в Новосибирске

Перечень потребителей ТЭЦ СГК в Новосибирске вырастет и в результате продолжения практики перевода на централизованное теплоснабжение крупных промышленных предприятий. Так, в этом году завершается переключение предприятий промышленной площадки завода «Экран» - это 17 юрлиц и 20 объектов собственно завода.

«В этом году подписано соглашение о переключении в 2020 году нагрузки на ТЭЦ-4 «Новосибирского приборостроительного завода». Это 17 Гкал. Полностью будет переключена нагрузка «Новосибирского оловокомбината» (население было переключено еще в прошлом году)», - рассказал о ближайших планах Андрей Колмаков.

В стадии переговоров возможность переключения потребителей котельных еще трех крупных предприятий. В их числе «Новосибирский электровозоремонтный завод», который сохранит лишь небольшую котельную для нужд собственного производства.

Что касается капитального ремонта теплосетей, то план 2020 года предполагает работы на девяти участках суммарной протяженностью 4,4 км в однотрубном исполнении.

СГК подвела итоги года в Новосибирске

В числе утвержденных участков можно отметить ремонт теплотрассы на дамбе Октябрьского моста через Обь со спуском к пляжу. В 2019 году Новосибирский филиал СГК затратил на ремонты теплосетей 775 млн руб., включая расходы на благоустройство территорий после разрытия.

Для повышения эффективности работ в филиале намерены изменить характер взаимодействия с подрядчиками. Добросовестным подрядным организациям, по словам Андрея Колмакова, будет предложено заключить трехлетние контракты. 

Фото: Сибирская генерирующая компания

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