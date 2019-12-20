Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

На строительство автодорог к будущему ледовому дворцу спорта (ЛДС) в Новосибирске будут направлено дополнительно 490 млн руб. Эти средства придут в регион в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распределение средств, которые дополнительно направят в Новосибирскую область по проекту БКАД, обсудили на заседании правительства региона.

«Правительством региона был одобрен проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Новосибирской области», - сообщила пресс-служба новосибирского правительства по итогам заседания.

Сегодня заксобрание Новосибирской области приняло в заключительном третьем чтении бюджет региона на 2020 год. Документ предусматривает выделение 695 млн руб. на подготовку территории для строительства четвертого автомобильного моста через Обь и создание дорожной инфраструктуры для ЛДС в Новосибирске.

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»