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Проект дорожной инфраструктуры для новосибирского ЛДС получит 490 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
15:07 20 Декабря 2019
строительство, средства, лед
Автор: Sibnovosti.ru
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На строительство автодорог к будущему ледовому дворцу спорта (ЛДС) в Новосибирске будут направлено дополнительно 490 млн руб. Эти средства придут в регион в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распределение средств, которые дополнительно направят в Новосибирскую область по проекту БКАД, обсудили на заседании правительства региона.

«Правительством региона был одобрен проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Новосибирской области», - сообщила пресс-служба новосибирского правительства по итогам заседания.  

Сегодня заксобрание Новосибирской области приняло в заключительном третьем чтении бюджет региона на 2020 год. Документ предусматривает выделение 695 млн руб. на подготовку территории для строительства четвертого автомобильного моста через Обь и создание дорожной инфраструктуры для ЛДС в Новосибирске.

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»

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