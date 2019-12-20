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В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

Главная Экономика
Новосибирск
12:28 20 Декабря 2019
мусор, мэр, вывоз
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске с началом нового года изменится перечень подрядчиков, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). О возникающих в связи с этим проблемах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуация с вывозом мусора в 2020 году стала предметом обсуждения на совещании в мэрии Новосибирска. По данным вице-мэра Олега Клемешова, почти во всех районах города прежние подрядчики уходят с рынка 31 декабря и забирают свое контейнерное хозяйство, причем, на их место пока не везде найдена замена.

«Представители регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» заявили, что до конца года будет установлено 5 тыс. новых контейнеров, закуплены мусоровозы, однако времени для реализации планов остается слишком мало. Мэр потребовал от регионального оператора завершить все работы до нового года», - говорится в сообщении пресс-центра городской администрации по итогам совещания.

При этом глава города Анатолий Локоть высказал беспокойство в связи с тем, что «муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» вытесняют с рынка, хотя оно неоднократно доказывало свою конкурентоспособность».

Как писали Sibnovosti.ru, в конце ноября сразу несколько новосибирских компаний по перевозке мусора объявили о том, что прекращают сотрудничество с регоператором и уходят с рынка. Причиной они назвали задолженность со стороны «Экологии-Новосибирск».

По данным гендиректора компании Ларисы Анисимовой, регоператор на средства группы ВИС приобрел 15 автомобилей и 1,8 тыс. евроконтейнеров, еще 30 автомобилей будет закуплено в 2020 году.

Фото: сайт ООО «Экология-Новосибирск»

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