Новосибирские застройщики не смогут выплатить муниципалитету часть долгов

В 2020 году власти Новосибирска планируют провести реструктуризацию задолженности строительных компаний перед муниципалитетом. В мэрии признают, что часть долгов вернуть не удастся, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Думаю, что с началом следующего года мы этот вопрос (долгов застройщиков за землю) поднимем, он актуален. Мы вернемся к нему, к реструктуризации этих цифр, чтобы разделить - где можно вернуть средства и где совершенно понятно, что деньги не возвращаются. После проведения этой работы цифры изменятся в сторону уменьшения», - сказал сегодня на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть (цитата по ТАСС).

По его данным, строительные компании задолжали 4 млрд руб. При этом, как отметил глава города, более трети суммы - это безвозвратные долги, приходящиеся, в частности, на обанкроченные юрлица.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2017 года Анатолий Локоть, представляя горсовету проект муниципального бюджета на 2018 год, заявил, что долги за аренду земли в Новосибирске достигли 3,7 млрд руб. На 1 июля 2018 года долг застройщиков за аренду земельных участков достиг уже 4,3 млрд руб. В октябре прошлого года Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска депутата горсовета Натальи Пинус к муниципалитету. Она требовала раскрыть информацию о компаниях, имеющих задолженности перед бюджетом города.

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