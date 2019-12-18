18 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

СГК готовит «большую концессию» объектов теплоснабжения в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
18:40 18 Декабря 2019
теплоснабжение, соглашение, конференция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сибирская генерирующая компания (СГК) и власти Новосибирска ведут переговоры о заключении нового концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения. Оно призвано заменить действующие концессионные соглашения меньшего масштаба.

О ходе переговоров директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил в ходе практической конференции «Можно ли прекратить цепь тепловых аварий в Новосибирске?». Ее провела группа общественных активистов.

В настоящее время СГК и муниципальные власти связывают два концессионных соглашения - №13 и №14, заключенных еще предыдущими собственниками компании СИБЭКО. Одно из них требует от энергетиков реконструкции 21 муниципальной котельной, второе - строительства и восстановление линий циркуляции горячего теплоснабжения в поселке Пашино и микрорайоне ОбьГЭС.

«У нас достигнуты предварительные соглашения. Если они будут реализованы, ликвидируем две маленькие концессии, будет договор аренды прекращен. Вместо этого будет заключено одно большое концессионное соглашение. Условия и объемы финансирования предварительно проговорены… На десять лет предварительно посчитали – 4,5-5 млрд руб. (объем инвестиций концессионера)», - рассказал Андрей Колмаков.

В новое единое концессионное соглашение войдут все муниципальные теплосетевые активы. Объем инвестиций в теплосетевой комплекс города увеличится, благодаря тому, что вся амортизация (ранее выплачиваемая в виде арендной платы) будет полностью направляться на замену и модернизацию сетей. «Большая» концессия должна способствовать снижению числа аварий.

У города, по условиям концессионного соглашения, будут все необходимые инструменты контроля по направлениям вложений в муниципальное имущество.

В свою очередь, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин назвал возможную концессию «событием городского значения».

По данным СГК, с начала осенне-зимнего периода по 1 декабря на теплосетях было зарегистрировано 816 повреждений. Как рассказал директор «Красноярской теплотранспортной компании» Сергей Иванов, концессия теплового хозяйства позволила в этом краевом центре снизить число отключений с 22 до девяти.

Один из организаторов конференции Андрей Гладченко согласился с тем, что концессия может быть эффективным инструментом для управления и модернизации муниципального теплового хозяйства. По его словам, общественность должна участвовать в контроле над переходом к новой схеме в этой сфере.

Фото: Сибирская генерирующая компания

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Усть-Коксинская СЭС в Республике Алтай стала крупнейшей в Сибири

Усть-Коксинская СЭС в Республике Алтай стала крупнейшей в Сибири

18 Декабря 2019 г.
«Хевел» достроила еще две станции в регионе суммарной мощностью 55 МВт
Новости Новосибирска: В Новосибирске открылся новый автовокзал

В Новосибирске открылся новый автовокзал

18 Декабря 2019 г.
Его пропускная способность составляет 1,5 млн человек в год
Новости Новосибирска: В Новосибирске запланировали 20 станций быстрой зарядки для электромобилей

В Новосибирске запланировали 20 станций быстрой зарядки для электромобилей

18 Декабря 2019 г.
Зарядка на первой из них будет бесплатной до конца года
Новости Новосибирска: Установлены размеры взноса на капремонт в Новосибирской области

Установлены размеры взноса на капремонт в Новосибирской области

16 Декабря 2019 г.
Минимальный размер на 2020 год – 7,72 рубля с 1 кв. метра
Новости Новосибирска: Mondelez не будет достраивать завод под Новосибирском

Mondelez не будет достраивать завод под Новосибирском

11 Декабря 2019 г.
О старте проекта было объявлено еще в 2014 году
Новости Новосибирска: Группа «Союз» построит жилой комплекс в Ленинском районе Новосибирска

Группа «Союз» построит жилой комплекс в Ленинском районе Новосибирска

9 Декабря 2019 г.
Общая площадь жилья в «Новом горизонте» составит 65,3 тыс. кв. метров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В правительстве Республики Алтай заменили министра образования и науки

В правительстве Республики Алтай заменили министра образования и науки

17 Декабря 2019 г.
Алексей Бондаренко вернулся в Горно-Алтайский государственный университет
Новости Новосибирска: Дмитрию Терешкову вернули мандат депутата новосибирского заксобрания

Дмитрию Терешкову вернули мандат депутата новосибирского заксобрания

16 Декабря 2019 г.
Он занял депутатское кресло после ухода Виктора Бамбуха
Новости Новосибирска: Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

16 Декабря 2019 г.
«Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО», а «Кузбасс» - «Югру-Самотлор»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19