СГК готовит «большую концессию» объектов теплоснабжения в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания (СГК) и власти Новосибирска ведут переговоры о заключении нового концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения. Оно призвано заменить действующие концессионные соглашения меньшего масштаба.

О ходе переговоров директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил в ходе практической конференции «Можно ли прекратить цепь тепловых аварий в Новосибирске?». Ее провела группа общественных активистов.

В настоящее время СГК и муниципальные власти связывают два концессионных соглашения - №13 и №14, заключенных еще предыдущими собственниками компании СИБЭКО. Одно из них требует от энергетиков реконструкции 21 муниципальной котельной, второе - строительства и восстановление линий циркуляции горячего теплоснабжения в поселке Пашино и микрорайоне ОбьГЭС.

«У нас достигнуты предварительные соглашения. Если они будут реализованы, ликвидируем две маленькие концессии, будет договор аренды прекращен. Вместо этого будет заключено одно большое концессионное соглашение. Условия и объемы финансирования предварительно проговорены… На десять лет предварительно посчитали – 4,5-5 млрд руб. (объем инвестиций концессионера)», - рассказал Андрей Колмаков.

В новое единое концессионное соглашение войдут все муниципальные теплосетевые активы. Объем инвестиций в теплосетевой комплекс города увеличится, благодаря тому, что вся амортизация (ранее выплачиваемая в виде арендной платы) будет полностью направляться на замену и модернизацию сетей. «Большая» концессия должна способствовать снижению числа аварий.

У города, по условиям концессионного соглашения, будут все необходимые инструменты контроля по направлениям вложений в муниципальное имущество.

В свою очередь, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин назвал возможную концессию «событием городского значения».

По данным СГК, с начала осенне-зимнего периода по 1 декабря на теплосетях было зарегистрировано 816 повреждений. Как рассказал директор «Красноярской теплотранспортной компании» Сергей Иванов, концессия теплового хозяйства позволила в этом краевом центре снизить число отключений с 22 до девяти.

Один из организаторов конференции Андрей Гладченко согласился с тем, что концессия может быть эффективным инструментом для управления и модернизации муниципального теплового хозяйства. По его словам, общественность должна участвовать в контроле над переходом к новой схеме в этой сфере.

Фото: Сибирская генерирующая компания