Усть-Коксинская СЭС в Республике Алтай стала крупнейшей в Сибири

В Республике Алтай значительно выросли мощности солнечной генерации. Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию два новых объекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о второй очереди Ининской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт и Усть-Коксинской СЭС на 40 МВт. Вторая, в результате, стала крупнейшей солнечной электростанцией в Сибири. По данным «Хевел», новые станции уже начали отпуск электроэнергии в сеть.

По данным официального сайта Республики Алтай, в январе 2020 года после начала работы Чемальской СЭС мощностью 10 МВт установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 120 МВт.

«Расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций составит около 154 млн кВт/ч. Это позволит обеспечить за счет солнечной электроэнергии более 30% потребления региона», - отметили в пресс-службе республиканского правительства.

Фото: официальный сайт Республики Алтай