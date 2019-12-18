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Усть-Коксинская СЭС в Республике Алтай стала крупнейшей в Сибири

Главная Экономика
Новосибирск
16:24 18 Декабря 2019
электростанция, строительство, солнце
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Алтай значительно выросли мощности солнечной генерации. Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию два новых объекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о второй очереди Ининской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт и Усть-Коксинской СЭС на 40 МВт. Вторая, в результате, стала крупнейшей солнечной электростанцией в Сибири. По данным «Хевел», новые станции уже начали отпуск электроэнергии в сеть.

По данным официального сайта Республики Алтай, в январе 2020 года после начала работы Чемальской СЭС мощностью 10 МВт установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 120 МВт.

«Расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций составит около 154 млн кВт/ч. Это позволит обеспечить за счет солнечной электроэнергии более 30% потребления региона», - отметили в пресс-службе республиканского правительства.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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