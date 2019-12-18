В Новосибирске открылся новый автовокзал

В Новосибирске открылся автовокзал «Главный». Он построен на Гусинобродском шоссе и призван разгрузить въезд в город с востока, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство «Главного» началось в 2017 году в рамках муниципально-частного партнерства с участием ООО «Автосервис». Объем инвестиций составил 120 млн руб.

«Ежедневно автовокзал сможет принимать более 200 междугородних, межсубъектных и внутриобластных рейсов… В год автовокзал будет обслуживать более 1,5 млн пассажиров. В ближайшие пять лет планируем увеличить пассажиропоток до 2 млн пассажиров в год, а также открыть новую автостанцию на левом берегу Оби», - сообщил председатель совета директоров «Автосервиса» Андрей Гудовский (цитата по ТАСС).

Площадь двухэтажного здания, составляет 1,6 тыс. кв. м. В нем размещаются зал ожидания на 75 мест, комнаты для отдыха водителей, диспетчерская, кафе и т. д.

Как писали Sibnovosti.ru, открытие нового автовокзала потребовало изменений действующих маршрутов общественного транспорта. Кроме того, в 2020 году к нему должна быть проведена трамвайная линия от остановки «Сад мичуринцев».

Фото: сайт новосибирского автовокзала