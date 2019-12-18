В Новосибирске запланировали 20 станций быстрой зарядки для электромобилей

В 2020 году в Новосибирске будет работать 20 станций быстрой зарядки для автомобилей с двигателями мощностью 50 кВт. Первая из них официально открылась на ул. Орджоникидзе, где находится офисное здание «Новосибирскэнергосбыта», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Быстрая» станция позволят зарядить авто за 20 минут. В домашних условиях этот процесс занимает 8-10 часов. Как рассказал заместитель гендиректора – технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин, в среднем в день на станции, которая до сих пор работала в тестовом режиме, заправляются до семи автокаров.

«Движение в сторону электромобилей – это европейский тренд. И мы в этом отношении сейчас в роли догоняющих. Нам необходимо развивать инфраструктуру для зарядки автокаров – строить сеть таких станций. Мэрия будет оказывать поддержку в решении этой задачи. Прежде всего, устанавливать их планируется на парковках торговых центров», - приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

До конца декабря водители могут заряжать свои автомобили на станции на ул. Орджоникидзе бесплатно. С нового года услуга станет платной.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске первая электрозаправка была открыта еще два года назад. В Кемеровской области владельцев электромобилей освобождают от транспортного налога.

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