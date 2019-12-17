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Президент ТПП РФ: эксперимент со специальным налоговым режимом можно считать удачным

Главная Экономика
Новосибирск
15:09 17 Декабря 2019
россия, налоги, интервью
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 января 2020 года в России расширится эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход – так называемый налог на самозанятых начнет действовать еще в 19 регионах страны. Сейчас специальный налоговый режим работает в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что эксперимент со специальным налоговым режимом можно считать удачным.

- Сергей Николаевич, год назад, комментируя появление закона, вы отмечали, что главное в этом законе – появление доверия со стороны предпринимателей. Как оцениваете эксперимент спустя год?

- Оцениваю положительно. Эксперимент, проводимый в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, в будущем году будет распространен еще на 19 регионов страны. То есть, иными словами, можно утверждать, что он становится понемногу не экспериментом, а обычной практикой, что многие поверили и приняли предложение государства. И это хорошо и для людей, и для государства.

Я говорил год назад и сегодня могу повторить то же самое: не дай бог появиться идее чисто бюрократически как-то «усовершенствовать» сегодняшний очень простой и понятный налог на самозанятых. Люди снова уйдут в тень и больше не поверят никаким обещаниям. Прошу при этом учесть, что и самозанятые тоже должны не нарушать закон. Это, впрочем, само собой понятно.

- А сколько предпринимателей в России, по данным Торгово–промышленной палаты,  сегодня находится в так называемой «серой зоне»?

- Сегодня точных данных нет ни у кого уже хотя бы потому, что тот, кто работает в «серой зоне», не кричит о себе и старается не афишироваться. Иными словами, цифры чисто оценочные. Кто-то из экспертов говорит о 10-15 миллионах человек, а вот Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы  заявил недавно, что в теневом секторе работает около 25 млн россиян. Это, задумайтесь, почти треть всех занятых сегодня в экономике. Здесь есть еще один нюанс: много таких, кто работает «в тени» в свободное от основной работы время – репетиторствует, занимается мелким ремонтом и так далее. Собственно, это тоже самозанятые, но еще не вышедшие «на свет».

Справочно:

С 1 января 2020 года эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ и республику Башкортостан.

По материал Международного пресс-центра МКР-Медиа

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