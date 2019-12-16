Установлены размеры взноса на капремонт в Новосибирской области

Размера взноса на капремонт жилья в Новосибирской области в 2020-2022 годы продолжит ежегодный рост. О соответствующем постановлении правительства региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Постановление издано 13 декабря. Официальное название документа – «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020-2022 годы».

На 2020 год он установлен в размере 7,72 руб. с 1 кв. м. на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме. На 2021 год запланировано повышение до 8,03 руб., на 2022-й – до 8,35 руб. Для сравнения, в 2017 году минимальный размер взноса в регионе составлял 6,45 руб.

Как писали Sibnovosti.ru, депутаты красноярского горсовета выступили против запланированного повышения взносов на капремонт жилья в городе на 7% с 1 января 2020 года. Свою позицию они объяснили тем, что на счетах Фонда капремонта остается 10 млрд руб., которые не осваиваются в течение нескольких лет. Этот вопрос сессия горсовета рассмотрит 17 декабря.