Mondelez не будет достраивать завод под Новосибирском

ООО «Мон’дэлис Русь» выставило на продажу недостроенный завод под Новосибирском. О сворачивании проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что завод по выпуску кондитерских изделий не будет достраиваться, изданию «Коммерсантъ-Сибирь» рассказал старший директор интегрированной цепочки поставок Mondelez в Восточной Европе Дмитрий Шаченок. По его словам, компания будет развивать уже действующие производства.

Как писали Sibnovosti.ru, о планах построить завод в Промышленно-логистическом парке под Новосибирском международный производитель снэков Mondelez объявил в 2014 году. Предполагалось, что его продукция будет поставляться в российские регионы, Казахстан и Монголию. Компания намеревалась трудоустроить около 1 тыс. сотрудников. Объявленная стоимость проекта – $110 млн.

В «Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области» информагентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили о том, что причиной отказа от завершения строительства стало изменение стратегии компании.

Фото: сайт Промышленно-логистического парка Новосибирской области