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Группа «Союз» построит жилой комплекс в Ленинском районе Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
12:37 9 Декабря 2019
строительство, жилье, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» построит жилой комплекс на ул. Рельефной в Ленинском районе Новосибирска. Проекту в Новосибирской области придан статус масштабного инвестиционного, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Документ датирован 5 декабря 2019 года. Жилой комплекс получил название «Новый горизонт». Площадь нового жилья здесь должна составить 65,3 тыс. кв. м.

Распоряжение рекомендует мэрии Новосибирска предоставить застройщику в аренду без торгов 3,8 га. Компания, в свою очередь, передаст из построенного жилья 1,6 тыс. кв. м обманутым дольщикам. Кроме того, «Союз-Инвесту» предстоит вложить в общей сложности не менее 70 млн руб. в завершение двух долгостроев – на ул. Декабристов,10 и ул.Учительской,10. Предполагается, что возведение «Нового горизонта» полностью завершится в 2029 году.

ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» входит в группу компаний «Союз», созданную в Барнауле. В Новосибирске группа известна такими проектами в сфере жилищного строительства, как ЖК «Акварельный», жилые дома «Олимпийский» и «На ул. Одоевского» и др.

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