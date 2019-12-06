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Новосибирская область увеличит темпы расселения аварийного жилья

Главная Экономика
Новосибирск
18:48 6 Декабря 2019
жилье, программа, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области в будущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируют расселить 12 тыс. кв. м аварийного жилья. Это в пять раз больше, чем в 2019-м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифры назвал сегодня министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«В этом году из аварийного жилья переехало 136 человек - это 2,2 тыс. кв. м аварийного фонда. План в этом году выполнен на 130%. В 2020 году по федеральной программе мы планируем расселить 660 человек на площади 12 тыс. кв. м», - процитировал министра ТАСС.

В настоящее время в Новосибирской области 170 тыс. кв. м относятся к аварийному жилью. Ежегодно по региональной программе расселяется около 0,4% от всей площади. В следующем году с федеральным софинансированием этот показатель возрастет до 7% в год.

Фото: сайт министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области

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