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Новосибирская ТЭЦ-4 наберет высоту

Главная Экономика
Новосибирск
17:24 6 Декабря 2019
тепло, компания, экологи
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК) намерены увеличить высоту труб ТЭЦ-4. Проект носит экологический характер и призван увеличить площадь рассеивания выбросов станции.

Новосибирская ТЭЦ-4 расположена в Калининском районе Новосибирска. Это станция «неблочного» типа установленной электрической мощностью 384 МВт и тепловой 1,12 тыс. Гкал/ч. Ее первый турбоагрегат был введен в эксплуатацию еще в 1956 году. В настоящее время станция обеспечивает покрытие 17% тепловой нагрузки города. Доля в снабжении городских потребителей электроэнергией достигает 12%. Здесь работает восемь энергетических котлов (плюс один водогрейный котел для пиковых нагрузок) и шесть турбин.

Высота труб на ТЭЦ-4 составляет 60 м. Это самые низкие трубы новосибирских ТЭЦ (для сравнения, трубы главного корпуса ТЭЦ-5 - 260 м). Возможность их наращивания обсуждалась энергетиками с начала 2000-х годов. Но решение вопроса откладывалось из-за отсутствия разрешений со стороны «Новосибирского авиационного завода им. Чкалова» (здесь находится глиссада аэродрома авиазавода). Подготовка проекта активизировалась после прихода в Новосибирск СГК.

«В этом году, наконец, нам согласовали наращивание этих труб до 98 м, то есть более чем в полтора раза. Это улучшит зону рассеивания. Сейчас прорабатываем технические решения, а реализовывать проект будем, скорее всего, в 2021-2022 годах. Инвестиции, я полагаю, составят порядка 100 млн руб.», - рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

При этом энергетики отмечают, что нынешняя высота труб не несет экологической угрозы жителям окружающей территории. Наращивание труб обеспечит снижение концентрации загрязняющих веществ при увеличении объемов производства – потребление тепла с развитием северной части города будет расти. Начать предполагается с трубы №3.

По данным Новосибирского филиала СГК, в этом году расходы экологического характера составили примерно 10% от всего объема средств, направленных на ремонты генерирующих мощностей – примерно 200 млн руб. Такие работы велись на всех станциях в Новосибирске и Барабинске. Они заключались, прежде всего, в ремонте систем газоочистки и различных мероприятиях для поддержания работоспособности золоулавливающих установок. В том числе, был проведен ремонт дымовых труб на Барабинской ТЭЦ и на Новосибирской ТЭЦ-2. В это компания вложила 50 млн руб.

Это не единственный проект СГК по увеличению высоты дымовых труб. На Красноярской ТЭЦ-1 компания реализует проект по замене трех более низких труб на новую дымовую трубу высотой 275 метров. Ее строительство должно завершиться в ближайшее время.

Фото: Сибирская генерирующая компания

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