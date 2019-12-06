6 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Для строительства нового корпуса библиотеки в Новосибирске нашли соинвестора

Главная Экономика
Новосибирск
12:14 6 Декабря 2019
библиотека, строительство, директор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новый корпус Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН в Новосибирске может быть построен через четыре года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это крупнейшая библиотека в Сибири с 14,5 млн единицами хранения.

«При оптимальном варианте, если в 2020 году будет принято решение о запуске проекта, то 2021-й уйдет на проектирование, а 2022 и 2023 годов будет достаточно, чтобы возвести здание», - сказал ТАСС директор ГПНТБ Андрей Гуськов.

Предполагается, что площадь здания составит 17 тыс. кв. м. В новом корпусе разместятся книгохранилище, центр детского инженерного творчества, музей науки и техники, зона совместной работы и образовательных мероприятий. Его возведение обойдется примерно в 1 млрд руб. По словам Андрея Гуськова, для реализации проекта, который может быть оформлен в статусе государственно-частного партнерства, найден соинвестор.

Ранее сообщалось о том, что проект строительства нового корпуса библиотеки был включен в план развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Фото: страница ФГБУН ГПНТБ СО РАН в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирским «умным» остановкам ищут концессионера

Новосибирским «умным» остановкам ищут концессионера

6 Декабря 2019 г.
Объем инвестиций должен составить 300 млн рублей
Новости Новосибирска: Три региона Сибири отметили дотациями из федерального бюджета

Три региона Сибири отметили дотациями из федерального бюджета

4 Декабря 2019 г.
Средства выделяются за эффективность исполнительной власти
Новости Новосибирска: «Новосибирскавтодор» займется реконструкцией аэродрома Толмачёво

«Новосибирскавтодор» займется реконструкцией аэродрома Толмачёво

3 Декабря 2019 г.
Сумма контракта составляет 3,6 млрд рублей
Новости Новосибирска: На юге Республики Алтай построили мост

На юге Республики Алтай построили мост

3 Декабря 2019 г.
Он заменил деревянный мост через Курайку
Новости Новосибирска: Запущен газопровод «Сила Сибири»

Запущен газопровод «Сила Сибири»

2 Декабря 2019 г.
По газопроводу газ с месторождений Восточной Сибири будет поступать в Китай, а также на российский рынок.
Новости Новосибирска: ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

1 Декабря 2019 г.
В Фонде развития моногородов ждут заявки для Линёво, Саянска и Черногорска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

1 Декабря 2019 г.
«Локомотив» и «Кузбасс» одержали победы
Новости Новосибирска: Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

1 Декабря 2019 г.
Глава региона подписал указы о назначениях
Новости Новосибирска: К новосибирскому автовокзалу подтягивают общественный транспорт

К новосибирскому автовокзалу подтягивают общественный транспорт

5 Декабря 2019 г.
Строительство трамвайной ветки начнется в следующем году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19