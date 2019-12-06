Для строительства нового корпуса библиотеки в Новосибирске нашли соинвестора

Новый корпус Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН в Новосибирске может быть построен через четыре года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это крупнейшая библиотека в Сибири с 14,5 млн единицами хранения.

«При оптимальном варианте, если в 2020 году будет принято решение о запуске проекта, то 2021-й уйдет на проектирование, а 2022 и 2023 годов будет достаточно, чтобы возвести здание», - сказал ТАСС директор ГПНТБ Андрей Гуськов.

Предполагается, что площадь здания составит 17 тыс. кв. м. В новом корпусе разместятся книгохранилище, центр детского инженерного творчества, музей науки и техники, зона совместной работы и образовательных мероприятий. Его возведение обойдется примерно в 1 млрд руб. По словам Андрея Гуськова, для реализации проекта, который может быть оформлен в статусе государственно-частного партнерства, найден соинвестор.

Ранее сообщалось о том, что проект строительства нового корпуса библиотеки был включен в план развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Фото: страница ФГБУН ГПНТБ СО РАН в соцсети Facebook