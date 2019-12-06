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Новосибирским «умным» остановкам ищут концессионера

Главная Экономика
Новосибирск
10:41 6 Декабря 2019
остановки, транспорт, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии Новосибирска подготовили проект концессионного соглашения по созданию 250 «умных» остановок общественного транспорта. Он был представлен на ежегодном предпринимательском форуме «Инвестируй в Новосибирск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

«Планируется заключение концессионного соглашения на модернизацию 250 остановочных павильонов... Все они будут оснащены интерактивным модулем. Концессия предполагает объем инвестиций более 300 млн руб.», - приводит пресс-центр мэрии слова заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Максима Леоненко.

156 таких остановок будут включать крытые павильоны. Все остановки будут оснащены «тревожной кнопкой 112», бесплатным Wi-Fi, зарядкой для телефонов, голосовым управлением, электронным расписанием и др.

В мэрии отмечают, что концессионер, как единый оператор, получит право сдавать павильоны в аренду предпринимателям.

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