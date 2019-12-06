Новосибирским «умным» остановкам ищут концессионера

В мэрии Новосибирска подготовили проект концессионного соглашения по созданию 250 «умных» остановок общественного транспорта. Он был представлен на ежегодном предпринимательском форуме «Инвестируй в Новосибирск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

«Планируется заключение концессионного соглашения на модернизацию 250 остановочных павильонов... Все они будут оснащены интерактивным модулем. Концессия предполагает объем инвестиций более 300 млн руб.», - приводит пресс-центр мэрии слова заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Максима Леоненко.

156 таких остановок будут включать крытые павильоны. Все остановки будут оснащены «тревожной кнопкой 112», бесплатным Wi-Fi, зарядкой для телефонов, голосовым управлением, электронным расписанием и др.

В мэрии отмечают, что концессионер, как единый оператор, получит право сдавать павильоны в аренду предпринимателям.