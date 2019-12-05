Новосибирские теплосети разобрали на круглом столе

В новосибирском Академгородке состоялся круглый стол, посвященный надежности и качеству теплоснабжения города. В ходе дискуссии стало известно о предложениях Сибирской генерирующей компании (СГК) о том, как улучшить теплоснабжение его левобережной части.

Круглый стол был организован всероссийским экономическим журналом ЭКО, Институтом экономики и организации промышленного производства СО РАН и Межотраслевым фондом энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области. В его работе приняли участие энергетики, представители общественности, городской и областной исполнительной власти, депутаты.

Актуальность проблемы была обусловлена несколькими крупными авариями на тепловых сетях в начале этого отопительного сезона. «Эпицентром» стало новосибирское левобережье. Например, аварию на ул. Комсомольской, которая потребовала оперативной замены 30-метрового участка трубы, устраняли 12 бригад с при помощи 29 единиц техники.

«Зона теплоснабжения Левого берега едина и включает в себя несколько источников – ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Кировская районная котельная и котельная Оловокомбината. Когда происходит крупный дефект на крупном участке магистральной сети, это оказывает влияние на теплоснабжение большого числа домов», - пояснил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

При этом, он отметил, что Новосибирский филиал укомплектован и обеспечен необходимыми ресурсами, что позволяет максимально быстро устранять аварии.

В свою очередь, заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев указал, что основными причинами порывов сетей является как возраст труб, так и условия их эксплуатации.

«По нашим данным, причина 86% повреждений – внешняя коррозия. Чаще всего это происходит из-за отсутствия ливневой канализации, функции которой берут на себя теплосети», - отметил он.

По данным компании, в настоящее время СГК и городские власти решают, как улучшить надежность теплоснабжения новосибирского левобережья. Прорабатываются несколько технических решений, которые СГК направила в мэрию: провести в 2020 году техперевооружение и модернизацию внутреннего оборудования нескольких проблемных ЦТП, сделать независимую схему теплоснабжения, оснастить теплосети регуляторами, которые поддержат стабильное давление.

Также в СГК заявили о намерении расширить мониторинг температуры в квартирах в разных частях города. В настоящее время несколько десятков логгеров - автономных USB-регистраторов температуры внутри помещения - установлено в зонах теплоснабжения от различных источников. К началу следующего отопительного сезона СГК установит еще 5 тысяч таких приборов, пообещал Александр Григорьев. Это обеспечит охват более половины всех домов Новосибирска. Первые поставки начнутся уже в этом году.

Впрочем, основной работой, позволяющей повысить качество теплоснабжения, остается ремонт теплосетей. По данным Александра Григорьева, следствием качества ремонтов в этом году стало снижение числа повреждений в отопительный период – со свыше 1 тыс. в 2018-м (до 1 декабря) до немногим более 800. По итогам 2019 года СГК вложит в ремонт теплосетей Новосибирска 775 млн руб. Это позволяет модернизировать 0,5-0,8% сетей в год при потребности в 4-6%.

«Нужна программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, на базе которой можно строить и программу развития теплоснабжения города. Необходимо усилиями городских, областных властей, ресурсоснабжающей организации и экспертного сообщества прорабатывать этот вопрос», - подытожил исполнительный директор Межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области Алексей Шибанов.

Фото: Сибирская генерирующая компания