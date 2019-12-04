Три региона Сибири отметили дотациями из федерального бюджета

Лишь три региона Сибирского федерального округа (СФО) из десяти вошли в перечень субъектов федерации, которые получат трансферты из федерального бюджета по правительственному распоряжению от 30 ноября 2019 года. О размере грантов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего в перечне 50 территорий. Регион и размер дотаций зависит от эффективности деятельности его руководства. Сумма средств составляет 45 млрд руб.

«Оценивалось… количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, уровень образования, доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог, и др.», - отмечает портал правительства Омской области.

Согласно приложению к распоряжению, Новосибирская область должна получить 1,37 млрд руб. Немногим меньше достанется Омской области – 1,17 млрд руб. Кроме того, трансферт в размере 811 млн руб. получит Томская область. В числе получателей средств также указаны Забайкальский край (983,8 млн руб.) и Республика Бурятия (503,3 млн руб.).

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