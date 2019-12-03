«Новосибирскавтодор» займется реконструкцией аэродрома Толмачёво

ОАО «Новосибирскавтодор» стало победителем конкурса на право реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) в новосибирском аэропорту Толмачёво. Цена контракта составляет 3,6 млрд руб.

Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Заявка «Новосибирскавтодора» оказалась единственной, соответствующей условиям конкурса. Заявка второго претендента - московского АО «Центродорстрой» - была отклонена.

Подрядчику предстоит до декабря 2021 года выполнить реконструкцию аэропортового комплекса, включающего в себя, помимо ВПП-2, другую аэродромную инфраструктуру - стоянки, рулежные дорожки.

«Новосибирскавтодор» - крупнейшая дорожно-строительная компания Новосибирской области.

В январе 2020 года должны быть подведены итоги конкурса на право реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы установлена в размере 13,5 млрд руб. Работы должны быть завершены до 1 апреля 2022 года.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»