3 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Новосибирскавтодор» займется реконструкцией аэродрома Толмачёво

Главная Экономика
Новосибирск
13:37 3 Декабря 2019
аэропорт, реконструкция, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ОАО «Новосибирскавтодор» стало победителем конкурса на право реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) в новосибирском аэропорту Толмачёво. Цена контракта составляет 3,6 млрд руб.

Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Заявка «Новосибирскавтодора» оказалась единственной, соответствующей условиям конкурса. Заявка второго претендента - московского АО «Центродорстрой» - была отклонена.

Подрядчику предстоит до декабря 2021 года выполнить реконструкцию аэропортового комплекса, включающего в себя, помимо ВПП-2, другую аэродромную инфраструктуру - стоянки, рулежные дорожки.

«Новосибирскавтодор» - крупнейшая дорожно-строительная компания Новосибирской области.

В январе 2020 года должны быть подведены итоги конкурса на право реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы установлена в размере 13,5 млрд руб. Работы должны быть завершены до 1 апреля 2022 года.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: На юге Республики Алтай построили мост

На юге Республики Алтай построили мост

3 Декабря 2019 г.
Он заменил деревянный мост через Курайку
Новости Новосибирска: Запущен газопровод «Сила Сибири»

Запущен газопровод «Сила Сибири»

2 Декабря 2019 г.
По газопроводу газ с месторождений Восточной Сибири будет поступать в Китай, а также на российский рынок.
Новости Новосибирска: ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

1 Декабря 2019 г.
В Фонде развития моногородов ждут заявки для Линёво, Саянска и Черногорска
Новости Новосибирска: Центр волейбола в Новосибирске подключат к ТЭЦ-5 СГК

Центр волейбола в Новосибирске подключат к ТЭЦ-5 СГК

29 Ноября 2019 г.
Максимальная тепловая нагрузка нового объекта составит 3,7 Гкал/час
Новости Новосибирска: Попробовали Сибирь на вкус

Попробовали Сибирь на вкус

29 Ноября 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре завершилась «Сибирская аграрная неделя»
Новости Новосибирска: Эксперты проверили Сибирь на предмет готовности к коммуникациям с Китаем

Эксперты проверили Сибирь на предмет готовности к коммуникациям с Китаем

29 Ноября 2019 г.
Выше всех в рейтинге оказалась Новосибирская область
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский охотник случайно застрелил компаньона

Новосибирский охотник случайно застрелил компаньона

2 Декабря 2019 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

28 Ноября 2019 г.
Сибиряки дали бой лидеру первенства КХЛ
Новости Новосибирска: Две победы вернули новосибирскую «Сибирь» в зону плей-офф

Две победы вернули новосибирскую «Сибирь» в зону плей-офф

2 Декабря 2019 г.
Вчера новосибирцы обыграли в гостях «Северсталь» 6:4
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19