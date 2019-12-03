На юге Республики Алтай построили мост

В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершилось строительство моста через реку Курайку. Ранее здесь находился деревянный мост, построенный в 2001 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Длина моста составляет 32 м. Он соединяет села Курай и Кызыл-Таш, в которых проживает в общей сложности 1,6 тыс. человек. Кроме того, по мосту проходят туристические маршруты на Северо-Чуйский хребет.

«Еще в апреле этого года во время схода местные жители обратились к руководителю региона с просьбой привести данный объект в порядок», - говорится на официальном сайте Республики Алтай.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте 2019 года правительство РФ одобрило выделение 410 млн руб. для завершения строительства моста через реку Катунь в районе села Тюнгур. В селе Тюнгур начинаются туристические маршруты на гору Белуха – одну из главных природных достопримечательностей республики.

Фото: официальный сайт Республики Алтай