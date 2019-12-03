3 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На юге Республики Алтай построили мост

Главная Экономика
Новосибирск
12:59 3 Декабря 2019
строительство, мост, село
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершилось строительство моста через реку Курайку. Ранее здесь находился деревянный мост, построенный в 2001 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Длина моста составляет 32 м. Он соединяет села Курай и Кызыл-Таш, в которых проживает в общей сложности 1,6 тыс. человек. Кроме того, по мосту проходят туристические маршруты на Северо-Чуйский хребет.

«Еще в апреле этого года во время схода местные жители обратились к руководителю региона с просьбой привести данный объект в порядок», - говорится на официальном сайте Республики Алтай.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте 2019 года правительство РФ одобрило выделение 410 млн руб. для завершения строительства моста через реку Катунь в районе села Тюнгур. В селе Тюнгур начинаются туристические маршруты на гору Белуха – одну из главных природных достопримечательностей республики.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Новосибирскавтодор» займется реконструкцией аэродрома Толмачёво

«Новосибирскавтодор» займется реконструкцией аэродрома Толмачёво

3 Декабря 2019 г.
Сумма контракта составляет 3,6 млрд рублей
Новости Новосибирска: Запущен газопровод «Сила Сибири»

Запущен газопровод «Сила Сибири»

2 Декабря 2019 г.
По газопроводу газ с месторождений Восточной Сибири будет поступать в Китай, а также на российский рынок.
Новости Новосибирска: ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

1 Декабря 2019 г.
В Фонде развития моногородов ждут заявки для Линёво, Саянска и Черногорска
Новости Новосибирска: Центр волейбола в Новосибирске подключат к ТЭЦ-5 СГК

Центр волейбола в Новосибирске подключат к ТЭЦ-5 СГК

29 Ноября 2019 г.
Максимальная тепловая нагрузка нового объекта составит 3,7 Гкал/час
Новости Новосибирска: Попробовали Сибирь на вкус

Попробовали Сибирь на вкус

29 Ноября 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре завершилась «Сибирская аграрная неделя»
Новости Новосибирска: Эксперты проверили Сибирь на предмет готовности к коммуникациям с Китаем

Эксперты проверили Сибирь на предмет готовности к коммуникациям с Китаем

29 Ноября 2019 г.
Выше всех в рейтинге оказалась Новосибирская область
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

28 Ноября 2019 г.
Сибиряки дали бой лидеру первенства КХЛ
Новости Новосибирска: Новосибирский охотник случайно застрелил компаньона

Новосибирский охотник случайно застрелил компаньона

2 Декабря 2019 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Новосибирска: Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

1 Декабря 2019 г.
«Локомотив» и «Кузбасс» одержали победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19