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ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Главная Экономика
Новосибирск
14:15 1 Декабря 2019
территория, совещание, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Фонд развития моногородов готов поддержать заявки по развитию инфраструктуры трех сибирских моногородов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе окружного совещания по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах.

Совещание прошло в Новосибирске. Его провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Три города планируют подаваться на заявки на инфраструктуру на следующий год: Линёво в Новосибирской области на 500 млн руб. во втором квартале 2020 года, Черногорск в Хакасии на 100 млн руб. и Саянск в Иркутской области на 500 млн руб. Мы готовы в таком объеме поддерживать моногорода Сибирского федерального округа», - процитировал ТАСС заместителя председателя ВЭБ.РФ, гендиректора фонда Ирину Макиеву.

Она напомнила о том, что регионы должны предоставить необходимые документы для организации финансирования до конца 2019 года.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

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