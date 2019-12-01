ТОСЭР в Сибири претендуют на 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Фонд развития моногородов готов поддержать заявки по развитию инфраструктуры трех сибирских моногородов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе окружного совещания по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах.

Совещание прошло в Новосибирске. Его провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Три города планируют подаваться на заявки на инфраструктуру на следующий год: Линёво в Новосибирской области на 500 млн руб. во втором квартале 2020 года, Черногорск в Хакасии на 100 млн руб. и Саянск в Иркутской области на 500 млн руб. Мы готовы в таком объеме поддерживать моногорода Сибирского федерального округа», - процитировал ТАСС заместителя председателя ВЭБ.РФ, гендиректора фонда Ирину Макиеву.

Она напомнила о том, что регионы должны предоставить необходимые документы для организации финансирования до конца 2019 года.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе